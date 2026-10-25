Demokratët Europianë: Po informohemi se Partia e Vuçiq mund të nis konfrontime pas rezultateve të para

Partia Demokratike Evropiane ka lëshuar një deklaratë urgjente, ku njofton se ka marrë paralajmërime të përsëritura se persona të lidhur me Partinë Përparimtare Serbe (SNS) të Aleksandar Vuiçiqit mund të mobilizohen për të provokuar përplasje rreth orës 21:00 të mbrëmjes, ndërkohë që dalin projeksionet e para të zgjedhjeve. Në deklaratë theksohet se studentët kërkojnë zgjedhje…

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25/10/2026 19:59

Partia Demokratike Evropiane ka lëshuar një deklaratë urgjente, ku njofton se ka marrë paralajmërime të përsëritura se persona të lidhur me Partinë Përparimtare Serbe (SNS) të Aleksandar Vuiçiqit mund të mobilizohen për të provokuar përplasje rreth orës 21:00 të mbrëmjes, ndërkohë që dalin projeksionet e para të zgjedhjeve.

Në deklaratë theksohet se studentët kërkojnë zgjedhje të lira, paqësore dhe një rezultat të vendosur në kutitë e votimit. Sipas Partisë Demokratike Evropiane, sa më e lartë të jetë pjesëmarrja, aq më i madh është frika e Vuiçiqit nga humbja dhe aq më i madh rreziku i provokimeve të qëllimshme.

Partia tha se Vuiçiqi dhe qeveria e tij kanë lejuar rritjen e një atmosfere frikësimi dhe dhune, prandaj mbajnë përgjegjësi të plotë politike për parandalimin e çdo eszkalimi të mëtejshëm. Ajo kërkon mbrojtje të menjëhershme policore për votuesit, kandidatët, studentët dhe vëzhguesit, duke theksuar se e ardhmja e Serbisë duhet të vendoset me vota dhe kurrë me dhunë.

DEKLARATË URGJENTE

Po marrim paralajmërime të përsëritura se persona të lidhur me Partinë Përparimtare Serbe (SNS) të Aleksandar Vuiçiqit mund të mobilizohen për të provokuar përplasje rreth orës 21:00 mbrëmjen e sotme, ndërsa shfaqen projeksionet e para të zgjedhjeve. Studentët duan zgjedhje të lira, paqësore dhe një rezultat të vendosur në kutitë e votimit. Sa më e lartë të jetë pjesëmarrja, aq më i madh është frika e Vuiçiqit nga humbja – dhe aq më i madh rreziku i provokimeve të qëllimshme.

Vuiçiqi dhe qeveria e tij kanë lejuar që të rritet një klimë frikësimi dhe dhune. Ata mbajnë përgjegjësi të plotë politike për parandalimin e çdo eszkalimi të mëtejshëm. Nëse grupet e lidhura me SNS-në vendosen për të nxitur përplasje, Vuiçiqi duhet të mbajë përgjegjësi.

Ne kërkojmë mbrojtje të menjëhershme policore për votuesit, kandidatët, studentët dhe vëzhguesit. E ardhmja e Serbisë duhet të vendoset me vota, kurrë me dhunë.

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