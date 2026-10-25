Mbyllen vendvotimet në Serbi, pjesëmarrje e lartë e qytetarëve në zgjedhje
Serbia doli sot në zgjedhje të parakohshme parlamentare, të cilat mund të rezultojnë si prova më e rëndësishme për administratën e Aleksandar Vuçiq në 14 vjetët e fundit. Për herë të parë, blloku i tij përballet me një sfidë serioze nga një forcë politike që lindi prej protestave studentore, pas shembjes së një strehe në…
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Serbia doli sot në zgjedhje të parakohshme parlamentare, të cilat mund të rezultojnë si prova më e rëndësishme për administratën e Aleksandar Vuçiq në 14 vjetët e fundit.
Për herë të parë, blloku i tij përballet me një sfidë serioze nga një forcë politike që lindi prej protestave studentore, pas shembjes së një strehe në stacionin hekurudhor të Novi Sadit, një tragjedi në nëntor 2024 që u mori jetën 16 personave.
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Sipas parashikimeve të Ipsos dhe CeSID, 67,6 për qind e votuesve kishin votuar deri në orën 19:00. Në zgjedhjet e mëparshme, pjesëmarrja e votuesve deri në orën 19:00 ishte 55,9 për qind.
Ndërsa, sipas të dhënave më të fundit nga Komisioni Republikan Zgjedhor, 64,89 për qind e numrit të përgjithshëm të votuesve kishin votuar deri në orën 18:00. Pjesëmarrja ishte 66,9 për qind në Vojvodinë, 65,67 për qind në Beograd, 64,53 për qind në rajonin e Shumadisë dhe Serbisë Perëndimore, si dhe 62,01 për qind në rajonin e Serbisë Jugore dhe Lindore.
Në zgjedhjet e vitit 2023, pjesëmarrja e votuesve deri në orën 18:00 ishte 51,93 për qind.
Gjithsej 6,45 milionë qytetarë kishin të drejtë vote. Për hyrje në parlament kërkohet një prag zgjedhor prej tre për qind, me përjashtim të listave të komuniteteve.