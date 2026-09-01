Daka: Po ta kishte seriozisht VV-ja formimin e institucioneve, presidenti do të ishte zgjedhur moti
Valdete Daka ka kritikuar qasjen e Lëvizjes Vetëvendosje lidhur me formimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Daka tha se, nëse VV-ja do ta kishte pasur seriozisht formimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit, kjo çështje do të ishte zgjidhur shumë më herët. Sipas saj, një president konsensual nuk mund të zgjidhet vetëm…
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Valdete Daka ka kritikuar qasjen e Lëvizjes Vetëvendosje lidhur me formimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit të Kosovës.
Daka tha se, nëse VV-ja do ta kishte pasur seriozisht formimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit, kjo çështje do të ishte zgjidhur shumë më herët.
Sipas saj, një president konsensual nuk mund të zgjidhet vetëm me mbështetjen e një partie politike, por kërkon bashkëpunimin e të gjitha partive.
“Po ta kishte pasur seriozisht VV-ja formimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit, moti e kishte zgjedhur. Presidenti konsensual nuk bëhet me një parti, por me të gjitha partitë”, tha Daka në rtv21.