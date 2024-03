​Barazim në derbin e Gjilanit, Dukagjini fiton ndaj Feronikelit 74 Drita dhe Gjilani e mbyllën ndeshjen e sotme me një barazim 2:2, në kuadër të xhiros së 26-të të Superligës së Kosovës në futboll. Drita shpërdoroi një rast të artë për të barazuar pikët me Ballkanin, duke mbetur në pozitën e tretë me 50 pikë. Gjilani, nga ana tjetër, fitoi pikë të rëndësishme në garën…