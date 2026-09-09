Bajrami: Pyetni eksponentët e VV-së sa ishin në opozitë – a kanë votuar ndonjëherë për kryetar të Kuvendit?

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar pas zhvillimeve të fundit në Kuvendin e Kosovës, duke kritikuar qasjen e Lëvizjes Vetëvendosje gjatë kohës sa ishte në opozitë. Përmes një postimi në Facebook, Bajrami ka ngritur disa pyetje për eksponentët e LVV-së lidhur me votimet e tyre në të kaluarën, raporton lajmi.net “Pyetni eksponentët e LVV-së, kur kanë qenë në opozitë: A kanë votuar ndonjëherë për kryetar të…

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09/09/2026 16:45

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar pas zhvillimeve të fundit në Kuvendin e Kosovës, duke kritikuar qasjen e Lëvizjes Vetëvendosje gjatë kohës sa ishte në opozitë.

Përmes një postimi në Facebook, Bajrami ka ngritur disa pyetje për eksponentët e LVV-së lidhur me votimet e tyre në të kaluarën, raporton lajmi.net

“Pyetni eksponentët e LVV-së, kur kanë qenë në opozitë: A kanë votuar ndonjëherë për kryetar të Kuvendit? Me votat e kujt janë zgjedhur Aida Dërguti dhe Glauk Konjufca nënkryetarë të Kuvendit? A kanë votuar ndonjëherë për President të Kosovës, duke qenë vetë në opozitë?”, ka shkruar ajo.

Postimi i plotë:

Pyetni eksponentët e LVV-së, kur kanë qenë në opozitë:
– A kanë votuar ndonjëherë për kryetar të Kuvendit?
– Me votat e kujt janë zgjedhur Aida Dërguti dhe Glauk Konjufca nënkryetarë të Kuvendit?
– A kanë votuar ndonjëherë për President të Kosovës, duke qenë vetë në opozitë?
Hipokrita!/Lajmi.net/

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