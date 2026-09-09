Hoti: Kosova nuk mund të vendoset nën diktatin e një njeriu të papërgjegjshëm

Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti përmes një statusi në rrjetin social në Facebook ka reaguar lidhur me zhvillimet e ditës së sotme. Sipas Hotit, Republika e Kosovës nuk mund të vendoset nën diktatin e një njeriu të papërgjegjshëm. Reagimi i plotë: Zhvillimet e sotme në Kuvendin e Kosovës e bënë të qartë pse ne, gjashtë…

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09/09/2026 16:41

Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti përmes një statusi në rrjetin social në Facebook ka reaguar lidhur me zhvillimet e ditës së sotme.

Sipas Hotit, Republika e Kosovës nuk mund të vendoset nën diktatin e një njeriu të papërgjegjshëm.

Reagimi i plotë:

Zhvillimet e sotme në Kuvendin e Kosovës e bënë të qartë pse ne, gjashtë deputetët e LDK-së, i kemi thënë “JO” propozimit të VV-së për President.

Republika e Kosovës nuk mund të vendoset nën diktatin e një njeriu të papërgjegjshëm, që nuk ka asnjë ndjeshmëri për sakrificën e brezave mbi të cilën është ndërtuar shteti ynë./Lajmi.net/

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