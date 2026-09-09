“S’ka vota as për Vlora Çitakun as për Kujtim Shalën” Haxhiu e shtyn seancën konstituive për të premten
Në Kuvendin e Kosovës janë rikthyer deputetët të cilët patën gjysmë ore pauzë. Pas propozimit të emrave për nënkryetarë të kuvendit, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu kërkoi 30 minuta pauzë për shkak të formës së votimit si dhe deklarimit të Igor Simiq kur propozoi Sllavko Simiq për nënkryetar. Ai e propozoi atë në “emër të…
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Në Kuvendin e Kosovës janë rikthyer deputetët të cilët patën gjysmë ore pauzë.
Pas propozimit të emrave për nënkryetarë të kuvendit, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu kërkoi 30 minuta pauzë për shkak të formës së votimit si dhe deklarimit të Igor Simiq kur propozoi Sllavko Simiq për nënkryetar.
Ai e propozoi atë në “emër të popullit serb” dhe jo nga komuniteti serb në Kosovë.
Pas kthimit në seancë Haxhiu deklaroi se kjo “Është në kundërshtim me Republikën e Kosovës, popull serb ka në Serbi e në Kosovë është populli shqiptar dhe komunitetet shumicë”.
“Është deklarim i papranueshëm dhe ju ftoj që të tërhiqni menjëherë atë deklarim e ta bëni propozimin në përputhje me Kushtetutën e Kosovës”,deklaroi Haxhiu.
Igor Simiq u deklarua, por refuzoi ta tërheq deklarimin e bërë gjatë propozimit.
Pas kësaj Haxhiu deklaroi se s’ka vota as për emrat e propozuar nga PDK dhe LDK për nënkryetarët të Kuvendit. Ajo tha se nga takimit që pati me përfaqësuesit e partive politike u kuptua se s’ka vota për të propozuarit.
“As propozimi i PDK-së, Vlora Çitaku dhe as propozimi i LDK-së që ishte Kujtim Shala, sikurse zonja Nagavci ngriti shqetësime për deklarimin e z.Simiq pra është e qartë se nuk ka vota për propozimet e tyre për ‘tu zgjedhur nënkryetarë të Kuvendit”,shtoi ajo.
Seanca e radhës pritet të mbahet të premten në ora 11:00.
“Duhet diskutim për këtë e seanca vazhdon të premten në ora 11:00”./Lajmi.net/