OVL e UÇK-së mbështet aktivitetet e mërgatës më 12 dhe 16 shtator në përkrahje të ish-krerëve në Hagë

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka shprehur mbështetje për aktivitetet e degës së saj në Amerikë dhe të mërgatës, të cilat do të organizohen në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po mbahen në Hagë. Përmes një postimi, OVL e UÇK-së ka bërë të ditur se aktivitetet do të zhvillohen më 12 dhe…

Lajme

09/09/2026 16:42

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka shprehur mbështetje për aktivitetet e degës së saj në Amerikë dhe të mërgatës, të cilat do të organizohen në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po mbahen në Hagë.

Përmes një postimi, OVL e UÇK-së ka bërë të ditur se aktivitetet do të zhvillohen më 12 dhe 16 shtator, në një periudhë kur pritet edhe vendimi përfundimtar në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

“OVL UÇK mbështet organizimin e aktiviteteve të Degës së saj në Amerikë dhe të mërgatës sonë, të cilat do të zhvillohen më 12 dhe 16 shtator, në mbështetje të çlirimtarëve tanë që po mbahen në Hagë, në këtë fazë të rëndësishme të procesit gjyqësor dhe në pritje të vendimit përfundimtar”, thuhet në reagimin e OVL-së. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 9, 2026

Të enjten vendoset për kryetarin e Gjykatës Administrative, dy kandidatë në...

September 9, 2026

Pyetet se çfarë do të ndërronte në Prishtinë vetëm një gjë,...

September 9, 2026

Bëri zhurmë me motoçikletë, policia i shqipton 8 gjoba drejtuesit në...

September 9, 2026

Drenasi pa ujë, Lladrovci paralajmëron padi ndaj përgjegjësve: Nuk do ta...

September 9, 2026

​SHBA-ja ndalon importin e disa produkteve kanadeze

September 9, 2026

Krisen marrëdhëniet Izrael-Mbretëri e Bashkuar: Britanikëve iu jep 30 ditë afat...

Lajme të fundit

Të enjten vendoset për kryetarin e Gjykatës Administrative,...

Pyetet se çfarë do të ndërronte në Prishtinë...

Bëri zhurmë me motoçikletë, policia i shqipton 8...

Drenasi pa ujë, Lladrovci paralajmëron padi ndaj përgjegjësve:...