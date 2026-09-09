Mulhaxha-Kollçaku pas situatës në Kuvend: S’mund të thuash lëre këtë, merre atë

Deputetja e Vetëvendosje, Fatmir Mulhaxha-Kollçaku, ka reaguar përmes një postimi në profilin e saj në rrjetin social Facebook, pas situatës së krijuar sot në Kuvendin e Kosovës. Ajo, ka shkruar se s’mund të thuash “lëre këtë, merre atë” kur flasim për funksionalizimin e shtetit. Postimi i plotë: S’mund të thuash “lëre këtë, merre atë” kur…

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09/09/2026 16:38

Deputetja e Vetëvendosje, Fatmir Mulhaxha-Kollçaku, ka reaguar përmes një postimi në profilin e saj në rrjetin social Facebook, pas situatës së krijuar sot në Kuvendin e Kosovës.

Ajo, ka shkruar se s’mund të thuash “lëre këtë, merre atë” kur flasim për funksionalizimin e shtetit.

Postimi i plotë:

S’mund të thuash “lëre këtë, merre atë” kur flasim për funksionalizimin e shtetit.

Kuvend, Qeveri, Presidencë, për Shtet.

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