Mulhaxha-Kollçaku pas situatës në Kuvend: S’mund të thuash lëre këtë, merre atë
Deputetja e Vetëvendosje, Fatmir Mulhaxha-Kollçaku, ka reaguar përmes një postimi në profilin e saj në rrjetin social Facebook, pas situatës së krijuar sot në Kuvendin e Kosovës. Ajo, ka shkruar se s’mund të thuash “lëre këtë, merre atë” kur flasim për funksionalizimin e shtetit. Postimi i plotë: S’mund të thuash “lëre këtë, merre atë” kur…
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Deputetja e Vetëvendosje, Fatmir Mulhaxha-Kollçaku, ka reaguar përmes një postimi në profilin e saj në rrjetin social Facebook, pas situatës së krijuar sot në Kuvendin e Kosovës.
Ajo, ka shkruar se s’mund të thuash “lëre këtë, merre atë” kur flasim për funksionalizimin e shtetit.
Postimi i plotë:
S’mund të thuash “lëre këtë, merre atë” kur flasim për funksionalizimin e shtetit.
Kuvend, Qeveri, Presidencë, për Shtet.