Bajrami – Kurtit: Emërimet janë zhvatje e buxhetit – koha të shkoni në opozitë se e keni grryer shtetin
Ish-deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka kritikuar ashpër veprimet e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti gjatë periudhës kur qeveria është në dorëheqje.
Ajo ka theksuar në një postim në rrjetet sociale se kur një qeveri është në dorëheqje, ministrat kanë kompetenca të kufizuara dhe nuk mund të punojnë me kapacitet të plotë por, sipas saj, Kurti po vazhdon të emërojë zëvendësministra pa një arsye të qartë.
“Kur një qeveri është në dorëheqje, ministrat kanë kompetenca të kufizuara dhe nuk punojnë me kapacitet të plotë. E pikërisht në këtë situatë Kurti po emëron zëvendësministra. Për çka? Jo për punë, sepse s’ka punë, as s’ka ndonjë nevojë urgjente, po i emëron që të marrin pagë nga buxheti i shtetit, pa bërë asgjë”, tha mes tjerash Bajrami.
Ish-deputetja e LDK-së shtoi se këto emërime janë “zhvatje e buxhetit – është abuzim me pozitën zyrtare”.
“Dhe dëmi nuk është vetëm te paratë që po shpenzohen sot. Dëmi është te standardi që LVV-ja ka vendosë: me trajtu shtetin si pronë paritiake, si mjet për me i shpërbly militantët”.
“Këto standarde të ulëta kanë me i kushtu shumë e gjatë këtij vendi. Është koha të shkoni në opozitë se e keni grryer shtetin”, ka përfunduar Hykmete Bajrami.
Kujtojmë se U.D. e Presidentes, Albulena Haxhiu, e ka caktuar datën e zgjedhjeve të parakohshme më 7 qershor, pas konsultave me partitë politike. Kjo erdhi pasi partitë nuk arritën pajtim për zgjedhjen e presidentit të vendit.