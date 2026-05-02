NATO reagon pas njoftimit për tërheqjen e 5,000 trupave amerikane: Aftësitë e mbrojtjes mbeten të paprekura
NATO thotë se mbetet e bindur në aftësitë e saj të mbrojtjes dhe parandalimit pavarësisht tërheqjes së 5,000 trupave të ShBA-së nga Gjermania.
“Ne po punojmë me SHBA-në për të kuptuar detajet e vendimit të tyre”, thotë një zëdhënës, shkruan SkyNews.
“Ky rregullim nënvizon nevojën që Evropa të vazhdojë të investojë më shumë në mbrojtje dhe të marrë përsipër një pjesë më të madhe të përgjegjësisë për sigurinë tonë të përbashkët – ku tashmë po shohim përparim që kur aleatët ranë dakord të investojnë 5% të PBB-së.”
“Ne mbetemi të sigurt në aftësinë tonë për të siguruar parandalimin dhe mbrojtjen tonë, ndërsa ky ndryshim drejt një Evrope më të fortë në një NATO më të fortë vazhdon.”