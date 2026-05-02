Vjedhje e rëndë në Trepçë – zhduken dy trafo me vlerë deri në 80 mijë euro

02/05/2026 10:14

Policia e Kosovës, përmes raportit të saj 24-orësh, ka njoftuar për një vjedhje të rëndë që ka ndodhur në Trepçë.

Në raport bëhet e ditur se janë vjedhur dy trafo, vlera e tyre e përgjithshme është 60-80 mijë euro.

‘’VJEDHJE E RËNDË

Rr. Shala e Bajgorës, Mitrovicë 01.05.2026 – 08:05. Ankuesi mashkull kosovar, raporton se ka ndodhur një vjedhje në objektin e Trepçës në Mitrovicë ku janë vjedhur dy trafo (pjesa e tyre e brendshme e bakrit), vlera e tyre e përgjithshme është 60-80 mijë euro. Rasti është duke u hetuar’’, ka njoftuar Policia./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 2, 2026

Rrihet nëna, e gruaja me fëmijë dëbohet shtëpia – 3 të...

May 2, 2026

Emërimet e zëvendësministrave, Çitaku: Emërimet e reja janë “mentalitet abuzues ndaj...

May 2, 2026

Çmimet e derivateve sot në Kosovë – ja sa kushton nafta, benzina dhe gazi

May 1, 2026

Shqiptarja pa në Texas ekzekutimin e bashkëshortit të dënuar me vdekje,...

May 1, 2026

“Nuk më pëlqen propozimi i fundit i Iranit”, Trump: Kanë dy...

May 1, 2026

Trump njofton tarifa 25% për automjetet e BE-së

Lajme të fundit

Rrihet nëna, e gruaja me fëmijë dëbohet shtëpia...

Emërimet e zëvendësministrave, Çitaku: Emërimet e reja janë...

Çmimet e derivateve sot në Kosovë – ja sa kushton nafta, benzina dhe gazi

Daut Haradinaj kujton Masakrën e Studimes: Kurrë s’do...