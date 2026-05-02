Vjedhje e rëndë në Trepçë – zhduken dy trafo me vlerë deri në 80 mijë euro
Policia e Kosovës, përmes raportit të saj 24-orësh, ka njoftuar për një vjedhje të rëndë që ka ndodhur në Trepçë. Në raport bëhet e ditur se janë vjedhur dy trafo, vlera e tyre e përgjithshme është 60-80 mijë euro. ‘’VJEDHJE E RËNDË Rr. Shala e Bajgorës, Mitrovicë 01.05.2026 – 08:05. Ankuesi mashkull kosovar, raporton se…
Rr. Shala e Bajgorës, Mitrovicë 01.05.2026 – 08:05. Ankuesi mashkull kosovar, raporton se ka ndodhur një vjedhje në objektin e Trepçës në Mitrovicë ku janë vjedhur dy trafo (pjesa e tyre e brendshme e bakrit), vlera e tyre e përgjithshme është 60-80 mijë euro. Rasti është duke u hetuar’’, ka njoftuar Policia./Lajmi.net/