Shqiptarja pa në Texas ekzekutimin e bashkëshortit të dënuar me vdekje, Sky News: Bërtiti “të dua”, iu ofrua ndihmë
Tiana Krasniqi, gruaja e një të dënuari me vdekje bërtiti "Të dua" përpara se bashkëshorti i saj të ekzekutohej për një të shtënë fatale me armë zjarri, të cilën ai pretendonte se nuk e kishte kryer. James Broadnax, 37 vjeç, u shpall i vdekur të enjten pas një injeksioni vdekjeprurës në Huntsville, rreth 70 milje…
Bota
Tiana Krasniqi, gruaja e një të dënuari me vdekje bërtiti "Të dua" përpara se bashkëshorti i saj të ekzekutohej për një të shtënë fatale me armë zjarri, të cilën ai pretendonte se nuk e kishte kryer. James Broadnax, 37 vjeç, u shpall i vdekur të enjten pas një injeksioni vdekjeprurës në Huntsville, rreth 70 milje në veri të Hjustonit, Teksas.
Broadnax kishte deklaruar se prokurorët kishin keqpërdorur tekstet e këngëve rep që ai kishte shkruar për të siguruar dënimin me vdekje, raporton SkyNews.
Gruaja e tij, e përmendur në raporte të ndryshme si Tiana Krasniqi, bërtiti “Të dua” përpara se Broadnax të ndalonte së marri frymë
Gjatë ekzekutimit, ajo u përkul drejt dritares së dhomës së ekzekutimit me krahët hapur dhe iu desh të ndihmohej për të dalë nga burgu.
Më herët gjatë ditës, Gjykata Supreme e SHBA-së kishte refuzuar një kërkesë të avokatëve të Broadnax-it për të ndalur ekzekutimin.
Broadnax ishte dënuar për vrasjen me armë zjarri në vitin 2008 të dy burrave jashtë një studioje muzikore në Dallas.
Prokurorët thanë se ai dhe kushëriri i tij, Demarius Cummings, kishin qëlluar dhe grabitur Stephen Swan dhe Matthew Butler në parkingun e studios së regjistrimit të Butler-it në Garland. Cummings ishte dënuar me burgim të përjetshëm pa mundësi lirimi.
Në deklaratën e tij të fundit, Broadnax protestoi pafajësinë e tij, por kërkoi falje nga familjarët e viktimave, disa prej të cilëve, përfshirë prindërit e të dy viktimave, ishin të pranishëm.
Ai tha: “I jam lutur Zotit për faljen tuaj. Pavarësisht se çfarë mendoni për mua, shpresoj te Zoti që ajo lutje është dëgjuar
Por pavarësisht mendimit tuaj për mua, Teksasi e ka gabim. Jam i pafajshëm. Faktet e çështjes sime duhet të flasin vetë. Pikë.”
Ndërsa filloi të injektohej doza vdekjeprurëse e sedativit pentobarbital, Broadnax u bëri thirrje mbështetësve të tij të vazhdojnë luftën, duke thënë “mos u dorëzoni”. Ai u ndërpre në mes të një fjalie nga një frymëmarrje e thellë.
Ai gjithashtu tundte kokën shkurt dhe çdo lëvizje u ndal, përpara se të shpallej i vdekur 21 minuta më vonë.
Prokurorët thanë se ai kishte pranuar vrasjen dhe gjatë intervistave në burg u kishte thënë gazetarëve “unë e tërhoqa këmbëzën” dhe se nuk ndiente pendesë.
Në apelimet e tij të fundit, avokatët e Broadnax-it u fokusuan në dy çështje: se Cummings së fundmi kishte pranuar se ishte ai qitësi dhe se të drejtat e tij kushtetuese ishin shkelur sepse prokurorët kishin përjashtuar jurorë të mundshëm nga gjyqi mbi bazë race.
Në një video të regjistruar së fundmi me synim ndalimin e ekzekutimit, Cummings tha nga burgu: “Do ta tregoj siç duhet të tregohet, se isha unë, se unë isha vrasësi. Unë qëllova Matthew Bullard dhe Steve Swan.”
Në një apel të mëhershëm, avokatët e Broadnax-it kishin argumentuar gjithashtu se prokurorët kishin shkelur të drejtat e tij kushtetuese duke përdorur tekstet e repit që ai kishte shkruar për ta paraqitur si person të dhunshëm dhe të rrezikshëm, për të siguruar dënimin me vdekje.
Reperë si Travis Scott dhe Killer Mike kishin dorëzuar dokumente në Gjykatën Supreme në mbështetje të apelit të Broadnax-it.
Theresa Butler, nëna e Matthew Butler-it, kishte kërkuar që ekzekutimi të vazhdonte.
Ajo shkroi në një postim në rrjete sociale: “Kjo e ashtuquajtura rrëfim nga Cummings është vetëm një taktikë vonese nga ekipi i dëshpëruar i mbrojtjes së Broadnax-it. Është e gjitha gënjeshtër.”
Broadnax ishte personi i dhjetë i ekzekutuar në SHBA këtë vit dhe i treti në Teksas, i cili historikisht ka numrin më të lartë të ekzekutimeve në krahasim me çdo shtet tjetër.
Sipas Qendrës për Informim mbi Dënimin me Vdekje, në vitin 2023 u kryen 24 ekzekutime dhe 25 në vitin pasues.
Vitin e kaluar kjo shifër u rrit në 47.