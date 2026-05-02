S’i ndahet e keqja Realit, del me njoftim për Carvajal
Real Madridi ka njoftuar lëndimin e Carvajal. Mbrojtësi spanjoll ka thyer gishtin e këmbës dhe do të jetë jashtë fushave për një kohë të pacaktuar.
Me shumë gjasë sezoni për mbrojtësin ka përfunduar.
“Lojtarit i është diagnostikuar një frakturë e falangës distale të gishtit të pestë të këmbës së djathtë.
Rimëkëmbja e tij do të monitorohet”, thuhet në njoftimin e Real Madridit.