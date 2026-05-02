Haxhiu për konferencën Kurti-Rushiti në Presidencë: Institucionet s’janë private, janë publike

U.D. e Presidentes, Albulena Haxhiu, është përgjigjur në lidhje me konferencën që kryeministri tashmë në detyrë, Albin Kurti, mbajti në orët e para të 29 prillit bashkë me ish-kandidaten për presidente, Feride Rushiti, në ambientet e Presidencës.

02/05/2026 13:37

U.D. e Presidentes, Albulena Haxhiu, është përgjigjur në lidhje me konferencën që kryeministri tashmë në detyrë, Albin Kurti, mbajti në orët e para të 29 prillit bashkë me ish-kandidaten për presidente, Feride Rushiti, në ambientet e Presidencës.

Në pyetjen e gazetares së Klan Kosova, Endrita Bajrami, e cila po qëndron në Studime të Vushtrrisë për të përcjellë homazhet me rastin e përkujtimit të masakrës në këtë fshat nga forcat serbe, se pse ka lejuar mbajtjen e asaj konference në atë hapësirë, Haxhiu u përgjigj: “Institucionet nuk janë private, janë publike”.

Kurti dhe Rushiti iu drejtuan opinionit në orët e para të 29 prillit, pak pasi Kuvendi dështoi të zgjidhte presidentin e vendit në seancën e 28 prillit, e cila përfundoi në orën 24:00.

Ky veprim i Kurtit u kritikua në publik, duke u konsideruar si keqpërdorim i pozitës dhe i pushtetit.

