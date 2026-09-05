Allegri: Futbolli është përtej logjikës, Interi na ndëshkoi

Trajneri i Napolit, Massimiliano Allegri, ka komentuar humbjen dramatike 3-2 ndaj Interit, duke pranuar se skuadra e tij duhet të përmirësohet. “Futbolli është përtej logjikës. Mund ta kishim shënuar golin e fitores, por në fund e realizuan ata dhe fituan ndeshjen”, deklaroi Allegri. Ai theksoi se Napoli pati raste të mira, por nuk arriti t’i…

Sport

05/09/2026 22:42

Trajneri i Napolit, Massimiliano Allegri, ka komentuar humbjen dramatike 3-2 ndaj Interit, duke pranuar se skuadra e tij duhet të përmirësohet.

“Futbolli është përtej logjikës. Mund ta kishim shënuar golin e fitores, por në fund e realizuan ata dhe fituan ndeshjen”, deklaroi Allegri.

Ai theksoi se Napoli pati raste të mira, por nuk arriti t’i shfrytëzonte, ndërsa Interi i ndëshkoi në momentet vendimtare.

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