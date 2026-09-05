Allegri: Futbolli është përtej logjikës, Interi na ndëshkoi
Trajneri i Napolit, Massimiliano Allegri, ka komentuar humbjen dramatike 3-2 ndaj Interit, duke pranuar se skuadra e tij duhet të përmirësohet. “Futbolli është përtej logjikës. Mund ta kishim shënuar golin e fitores, por në fund e realizuan ata dhe fituan ndeshjen”, deklaroi Allegri. Ai theksoi se Napoli pati raste të mira, por nuk arriti t’i…
Sport
Trajneri i Napolit, Massimiliano Allegri, ka komentuar humbjen dramatike 3-2 ndaj Interit, duke pranuar se skuadra e tij duhet të përmirësohet.
“Futbolli është përtej logjikës. Mund ta kishim shënuar golin e fitores, por në fund e realizuan ata dhe fituan ndeshjen”, deklaroi Allegri.
Ai theksoi se Napoli pati raste të mira, por nuk arriti t’i shfrytëzonte, ndërsa Interi i ndëshkoi në momentet vendimtare.