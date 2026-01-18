Aksident trafiku në Prishtinë, lëndohet këmbësorja

Një këmbësore ka pësuar lëndime pasi është goditur nga një veturë në Prishtinë. Sipas policisë ngjarja ka ndodhur mesidtën e së shtunës në rrugën”Fahri Fazliu” në kryeqytet. “Ka ndodhë një aksident trafiku ku i dyshuari m/k me veturën e tij, dyshohet nga pakujdesia ka goditur një këmbësore femër kosovare”, thuhet mes tjerash në raportin policor.…

18/01/2026 09:56

Një këmbësore ka pësuar lëndime pasi është goditur nga një veturë në Prishtinë.

Sipas policisë ngjarja ka ndodhur mesidtën e së shtunës në rrugën”Fahri Fazliu” në kryeqytet.

“Ka ndodhë një aksident trafiku ku i dyshuari m/k me veturën e tij, dyshohet nga pakujdesia ka goditur një këmbësore femër kosovare”, thuhet mes tjerash në raportin policor.

Viktima e këtij rasti ka marrë tretman mjekësor në QKUK.

