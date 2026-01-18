Aksident trafiku në Prishtinë, lëndohet këmbësorja
Një këmbësore ka pësuar lëndime pasi është goditur nga një veturë në Prishtinë.
Sipas policisë ngjarja ka ndodhur mesidtën e së shtunës në rrugën”Fahri Fazliu” në kryeqytet.
“Ka ndodhë një aksident trafiku ku i dyshuari m/k me veturën e tij, dyshohet nga pakujdesia ka goditur një këmbësore femër kosovare”, thuhet mes tjerash në raportin policor.
Viktima e këtij rasti ka marrë tretman mjekësor në QKUK.