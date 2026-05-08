Abdixhiku: Do t’i bashkoj të gjithë në LDK, shtëpia e njerëzve të saj duhet të bëhet sërish një
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka deklaruar se do të punojë për unifikimin e të gjitha rrymave brenda partisë.
Në një postim drejtuar anëtarësisë së LDK-së, Abdixhiku tha se synimi i tij është afrimi i të gjithë atyre që kanë qenë pjesë e partisë, pavarësisht nëse kanë qëndruar aktivë, janë larguar apo kanë heshtur, raporton lajmi.net
Postimi i plotë:
Anëtarësisë së Lidhjes,
Ju zotohem, do t’i bashkoj të gjithë.
Ata që kanë qëndruar gjithmonë.
Ata që janë larguar.
Ata që kanë heshtur.
Ata që ende besojnë.
Sepse LDK-ja ka qenë gjithmonë më e madhe se secili prej nesh. LDK-ja ka qenë gjithmonë shtëpia e njerëzve të saj.
Dhe koha ka ardhur që kjo shtëpi të bëhet sërish një./Lajmi.net/