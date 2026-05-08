Zgjedhjet e 7 qershorit, LDK-ja prezanton kandidatët nga Suhareka
LDK në Suharekë ka konfirmuar zyrtarisht kandidatët e saj për deputet në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Sipas njoftimit të degës së LDK-së në Suharekë, kandidatët që do ta përfaqësojnë degën në garën parlamentare janë: Nexhat Ramadani Selman Kolgeci Blerim Kuqi Këta do të jenë kandidatët e vetëm të LDK-së nga Suhareka për zgjedhjet parlamentare…
Lajme
LDK në Suharekë ka konfirmuar zyrtarisht kandidatët e saj për deputet në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.
Sipas njoftimit të degës së LDK-së në Suharekë, kandidatët që do ta përfaqësojnë degën në garën parlamentare janë:
Nexhat Ramadani
Selman Kolgeci
Blerim Kuqi
Këta do të jenë kandidatët e vetëm të LDK-së nga Suhareka për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.