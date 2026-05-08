Reali fillon ‘operacionin’ Mourinho
Real Madrid ka nisur operacionin për rikthimin e trajnerit Jose Mourinho.
Gazetari Fabrizio Romano raporton se tashmë ka pasur kontakte të drejtëpërdrejta mes drejtuesve të klubit spanjoll dhe teknikut portugez.
Skuadra e Benficas është në dijeni për negociatat dhe dëshiron me çdo kusht të mbaj ”Special One”.
Megjithatë për një rikthim të mundshëm të Mourinhos në ”Bernabeu” gjithçka varet nga skuadra madrilene dhe presidenti, Florentino Perez.
Nëse Reali do të telefononte, Jose Mourinho do të jetë i gatshëm të pranoj ofertën.