Abdixhiku dhe LDK ende pa deklaratë pas takimit me Kurtin, mbi dy orë nga përfundimi
Më shumë se dy orë pas përfundimit të takimit ndërmjet kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, dhe kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, ende nuk ka pasur një deklaratë publike nga Abdixhiku apo LDK-ja lidhur me atë që është diskutuar në takim. Takimi mes Kurtit dhe Abdixhikut është zhvilluar më herët në kuadër të përpjekjeve për të…
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Më shumë se dy orë pas përfundimit të takimit ndërmjet kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, dhe kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, ende nuk ka pasur një deklaratë publike nga Abdixhiku apo LDK-ja lidhur me atë që është diskutuar në takim.
Takimi mes Kurtit dhe Abdixhikut është zhvilluar më herët në kuadër të përpjekjeve për të diskutuar zhvillimet aktuale politike, ndërsa pas përfundimit të tij, palët nuk kanë dhënë detaje për përmbajtjen e bisedës, transmeton lajmi.net.
As Abdixhiku dhe as përfaqësues të tjerë të LDK-së nuk kanë dalë deri më tani para mediave për të sqaruar se cilat kanë qenë temat kryesore të diskutimit apo nëse është arritur ndonjë pajtim për çështjet që po diskutohen mes partive.
Ndërkohë, pas takimit me Abdixhikun, Kurti ka zhvilluar takim edhe me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza.
Në fokus të këtyre takimeve raportohet se janë ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara, si dhe çështja e zgjedhjes së presidentit të Kosovës.
Mbetet e paqartë se kur LDK-ja do të dalë me qëndrimin e saj për takimin dhe nëse Abdixhiku do të deklarohet publikisht për përmbajtjen e bisedës me Kurtin./lajmi.net/