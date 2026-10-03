Haradinaj: Takimet e kota të liderëve politikë s’do të prodhojnë asnjë send – me 6 tetor të gjithë në shesh

Ish-deputeti i Aleancës, Daut Haradinaj, ka reaguar ndaj takimeve të fundit ndërmjet liderëve politikë, duke i cilësuar ato si të padobishme. Përmes një postimi, Haradinaj ka shprehur kritika ndaj zhvillimeve politike dhe ka thënë se takimet mes liderëve nuk do të sjellin rezultat, transmeton lajmi.net. “Takimet e kota të liderëve politikë s’do të prodhojnë asnjë…

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03/10/2026 19:38

Ish-deputeti i Aleancës, Daut Haradinaj, ka reaguar ndaj takimeve të fundit ndërmjet liderëve politikë, duke i cilësuar ato si të padobishme.

Përmes një postimi, Haradinaj ka shprehur kritika ndaj zhvillimeve politike dhe ka thënë se takimet mes liderëve nuk do të sjellin rezultat, transmeton lajmi.net.

“Takimet e kota të liderëve politikë s’do të prodhojnë asnjë send. Vetëm manovra se kush kujt po ia fut”, ka shkruar Haradinaj.

Ai ka bërë gjithashtu thirrje për pjesëmarrje në shesh më 6 tetor.

“Më 6 tetor do të duhej të ishim të gjithë në shesh”, ka shkruar Haradinaj./lajmi.net/

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