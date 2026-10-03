Nata e 18-të e protestës, marshohet drejt Kuvendit: Votone Ligjin!

Ka nisur nata e 18-të e protestave në Prishtinë, me qytetarët që janë mbledhur sërish në shesh për të kundërshtuar aktgjykimin e Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Protestuesit, të cilët fillimisht u mblodhën në sheshin qendror të kryeqytetit, kanë nisur marshimin në drejtim të Kuvendit të Kosovës, transmeton lajmi.net. Gjatë protestës…

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03/10/2026 19:19

Ka nisur nata e 18-të e protestave në Prishtinë, me qytetarët që janë mbledhur sërish në shesh për të kundërshtuar aktgjykimin e Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Protestuesit, të cilët fillimisht u mblodhën në sheshin qendror të kryeqytetit, kanë nisur marshimin në drejtim të Kuvendit të Kosovës, transmeton lajmi.net.

Gjatë protestës është përshëndetur vendimi i Qeverisë për ta proceduar në Kuvend projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.

Megjithatë, protestuesit kanë theksuar se pas këtij zhvillimi përgjegjësia tashmë i takon Kuvendit dhe deputetëve, duke kërkuar që projektligji të shqyrtohet dhe të votohet.

Në protestën e sontme po marrin pjesë edhe djemtë e ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veselit, dhe ish-kryetarit të Kuvendit, Jakup Krasniqit.

Marshimi drejt Kuvendit po zhvillohet në kuadër të protestave të përnatshme që kanë nisur pas aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së./lajmi.net/

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