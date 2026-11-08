Bajrami kritikon Qeverinë Kurti për investimet kapitale: Pas gjashtë vitesh, ende nuk ka një projekt të madh të përfunduar

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka kritikuar Qeverinë Kurti për mosrealizimin e investimeve kapitale, duke ngritur pikëpyetje për projektet e mëdha infrastrukturore të përfunduara gjatë gjashtë vjetëve të qeverisjes. Përmes një postimi, Bajrami ka pyetur nëse mund të përmendet qoftë edhe një projekt i madh kapital që është përfunduar nga kjo qeveri,…

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08/11/2026 10:45

Deputetja e Lidhjes Demokratike Kosovës, Hykmete Bajrami, ka kritikuar Qeverinë Kurti për mosrealizimin e investimeve kapitale, duke ngritur pikëpyetje për projektet e mëdha infrastrukturore përfunduara gjatë gjashtë vjetëve qeverisjes.

Përmes një postimi, Bajrami ka pyetur nëse mund përmendet qoftë edhe një projekt i madh kapital është përfunduar nga kjo qeveri, duke theksuar se premtimet dhe projektet e buxhetuara nuk mund konsiderohen si investime realizuara.

Ajo ka përmendur disa projekte rrugore që, sipas saj, vazhdojnë mbeten papërfunduara, përfshirë rrugët Prishtinë–Podujevë, Prishtinë–Gjilan, Prishtinë–Mitrovicë, Kijevë–Zahaq dhe Dollc–Gjakovë.

Bajrami ka kritikuar edhe nivelin e realizimit investimeve kapitale, duke iu referuar Raportit Nëntëmujor Financiar Ministrisë Financave. Sipas shifrave ajo ka prezantuar, deri fund shtatorit 2026 janë realizuar 376.85 milionë euro nga 998.4 milionë euro planifikuara, apo rreth 37 për qind e buxhetit vjetor.

Deputetja e LDK-së ka theksuar se nga kjo shumë, 82.11 milionë euro janë pagesa për vendime gjyqësore, duke argumentuar se jo gjitha shpenzimet e regjistruara si kapitale përfaqësojnë investime konkrete terren.

Kritika ka adresuar edhe ndaj projektbuxhetit për vitin 2027. Ajo ka përmendur 23 çerdhe që, sipas saj, figurojnë projektbuxhet pa ndarje mjeteve për vitin e ardhshëm.

Si shembuj tjerë, Bajrami ka përmendur rrugën Duhël–Banullë, për cilën thotë se nuk janë ndarë mjete për vitin 2027, Unazën e Prishtinës, ku sipas saj janë paraparë vetëm një milion euro nga 61 milionë sa është vlera e projektit, si dhe Rrugën e Dukagjinit.

Ajo ka ngritur shqetësime edhe për ndarjen e mjeteve për ndërtimin e digave dhe Institutin për Trajtimin e Sëmundjeve Varësisë.

Sipas Bajramit, problemet me investimet kapitale lidhen me mungesën e kapaciteteve qeverisëse, keqplanifikimin, vonesat prokurim dhe keqmenaxhimin e projekteve.

fund, deputetja e LDK-së ka thënë se Kosova ka nevojë për investime konkrete dhe jo vetëm premtime, duke theksuar se suksesi i një qeverie duhet matet me projektet e përfunduara dhe rezultatet sjell për qytetarët.

Ajo e ka përmbyllur reagimin me mesazhin se paratë publike duhet shndërrohen zhvillim ekonomik dhe mirëqenie për qytetarët. /Lajmi.net/

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