Ramadani kritikon pushtetin: Propaganda është bërë instrumenti i vetëm i qeverisjes
Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka kritikuar pushtetin, duke pretenduar se qeverisja po mbështetet kryesisht në propagandë dhe se në terren mungojnë projektet konkrete për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Përmes një postimi, Ramadani ka thënë se, sipas tij, pavarësisht deklarimeve të pushtetit, nuk po vërehen rezultate konkrete në jetën e përditshme të qytetarëve. “Propaganda,…
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Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka kritikuar pushtetin, duke pretenduar se qeverisja po mbështetet kryesisht në propagandë dhe se në terren mungojnë projektet konkrete për përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Përmes një postimi, Ramadani ka thënë se, sipas tij, pavarësisht deklarimeve të pushtetit, nuk po vërehen rezultate konkrete në jetën e përditshme të qytetarëve.
“Propaganda, instrumenti i vetëm i pushtetit. Asgjë nuk realizohet, asgjë nuk ndodh në terren. E tëra propagandë. Dora e shtetit nuk vërehet në përmirësim të jetës së qytetarit”, ka shkruar ai.
Kritika e tij janë drejtuar edhe ndaj mënyrës së marrjes së vendimeve, për të cilat pretendon se po merren jashtë institucioneve.
“Pushtetin e kanë privilegj, para fakteve nuk skuqen, vendimet i marrin në parti e jo në institucione. Kjo është partia-shtet!”, ka deklaruar Ramadani. /Lajmi.net/