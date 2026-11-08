Ramadani kritikon pushtetin: Propaganda është bërë instrumenti i vetëm i qeverisjes

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka kritikuar pushtetin, duke pretenduar se qeverisja po mbështetet kryesisht në propagandë dhe se në terren mungojnë projektet konkrete për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Përmes një postimi, Ramadani ka thënë se, sipas tij, pavarësisht deklarimeve të pushtetit, nuk po vërehen rezultate konkrete në jetën e përditshme të qytetarëve. “Propaganda,…

Lajme

08/11/2026 10:32

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka kritikuar pushtetin, duke pretenduar se qeverisja po mbështetet kryesisht në propagandë dhe se në terren mungojnë projektet konkrete për përmirësimin e jetës së qytetarëve.

Përmes një postimi, Ramadani ka thënë se, sipas tij, pavarësisht deklarimeve të pushtetit, nuk po vërehen rezultate konkrete në jetën e përditshme të qytetarëve.

“Propaganda, instrumenti i vetëm i pushtetit. Asgjë nuk realizohet, asgjë nuk ndodh në terren. E tëra propagandë. Dora e shtetit nuk vërehet në përmirësim të jetës së qytetarit”, ka shkruar ai.

Kritika e tij janë drejtuar edhe ndaj mënyrës së marrjes së vendimeve, për të cilat pretendon se po merren jashtë institucioneve.

“Pushtetin e kanë privilegj, para fakteve nuk skuqen, vendimet i marrin në parti e jo në institucione. Kjo është partia-shtet!”, ka deklaruar Ramadani. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 8, 2026

Familjarët e dëshmorëve të Lipjanit me mesazh urimi për Thaçin, Veselin,...

November 8, 2026

Arrestohet një person në pikën kufitare në Kullë, kërkohej me urdhërarrest...

November 8, 2026

Krizë në sektorin e ndërtimtarisë në Kosovë, Vataj: Shumë projekte kanë...

November 8, 2026

Aksident i rëndë në Kroaci: Dy të vdekur dhe 33 të...

November 8, 2026

Krejt çka dihet deri më tani për sulmin në Krakov me...

November 8, 2026

Bisedë telefonike, Erdogan dhe Trump diskutojnë për marrëdhëniet mes Turqisë dhe...

Lajme të fundit

Familjarët e dëshmorëve të Lipjanit me mesazh urimi...

Arrestohet një person në pikën kufitare në Kullë,...

Krizë në sektorin e ndërtimtarisë në Kosovë, Vataj:...

Aksident i rëndë në Kroaci: Dy të vdekur...