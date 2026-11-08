“Fol me Kryeministrin”, Rama për platformën e re: Komunikojmë në mënyrë të drejtpërdrejtë
Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sërish këtë të diel platformën e re “Fol me Kryeministrin”, e cila synon të krijojë një kanal të drejtpërdrejtë komunikimi dhe dialogu me qytetarët për kërkesat, ankesat dhe shqetësimet e tyre. Përmes një postimi në Facebook, Rama ka ndarë një pjesë nga përshkrimi i platformës, ku theksohet se ajo do…
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Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sërish këtë të diel platformën e re “Fol me Kryeministrin”, e cila synon të krijojë një kanal të drejtpërdrejtë komunikimi dhe dialogu me qytetarët për kërkesat, ankesat dhe shqetësimet e tyre.
Përmes një postimi në Facebook, Rama ka ndarë një pjesë nga përshkrimi i platformës, ku theksohet se ajo do të jetë e hapur për studentët, por edhe për çdo qytetar që ka një pyetje, të shprehë një kritikë apo të propozojë ide.
“Një hapësirë e re sociale për komunikim të drejtpërdrejtë me Kryeministrin. Sigurisht për studentët, por e hapur për këdo që dëshiron të bëjë një pyetje, të shprehë një kritikë, të ngrejë një shqetësim apo të paraqesë një propozim”, thuhet në përshkrimin e platformës.
Dy ditë më parë, kryeministri kishte dhënë më shumë detaje për funksionimin e këtij mekanizmi, duke theksuar se aplikacioni “Fol me Kryeministrin” do të shërbejë si një urë komunikimi 24 orë në ditë mes qytetarëve dhe institucionit të Kryeministrit./euronews/