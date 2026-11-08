Krejt çka dihet deri më tani për sulmin në Krakov me 6 të vdekur, detaje për të dyshuarin dhe pamje duke ikur njerëzit
Të paktën gjashtë persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën, kur një person i armatosur – për të cilin dyshohet se ka lidhje me të djathtën ekstreme – hapi zjarr në qendër të Krakovit, qyteti i dytë më i madh në Poloni. Policia gjeti tre trupa në shtëpinë e tij gjatë kontrollit të…
Bota
Të paktën gjashtë persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën, kur një person i armatosur – për të cilin dyshohet se ka lidhje me të djathtën ekstreme – hapi zjarr në qendër të Krakovit, qyteti i dytë më i madh në Poloni.
Policia gjeti tre trupa në shtëpinë e tij gjatë kontrollit të ushtruar aty. Ja çfarë dimë deri më tani.
Si ndodhi sulmi?
Sulmi filloi pak para orës 15:00 me orën lokale (14:00 GMT) në Sheshin Kryesor të Tregut në Krakov, një pikë qendrore shumë e frekuentuar e qytetit, e cila është mjaft popullore për turistët.
Policia bëri të ditur se një burrë hyri me automjet në shesh dhe më pas filloi të qëllonte “njerëz të rastësishëm nga makina e tij”.
Pamjet nga vendngjarja shfaqin skena paniku ndërsa njerëzit largoheshin me vrap, ndërsa dëgjohen qartë të shtënat e armëve.
Gjatë këtij sulmi, që duket se ishte i rastësishëm, u qëllua edhe një tramvaj që po kalonte aty pranë; xhamat u thyen, por asnjë nga pasagjerët nuk u lëndua.
Oficerët e armatosur nxituan në vendngjarje dhe u përfshinë në një shkëmbim zjarri me të dyshuarin, i cili u qëllua brenda tre minutave nga fillimi i sulmit, duke parandaluar një masakër të mëtejshme, thanë zyrtarët.
Një 25-vjeçar i arrestuar mbetet në spital pasi iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale për një plagë me armë zjarri.
Pamjetshqetësuese nga BBC Verify tregojnë momentin kur një oficer policie përballet me të dyshuarin në tokë përpara se të qëllojë disa herë me armën e tij.
Oficeri më pas bie në tokë, me sa duket pasi është plagosur vetë.
Zyrtarët e qytetit u kanë bërë thirrje banorëve dhe turistëve që të qëndrojnë larg zonës, ndërsa hetimet vazhdojnë.
Policia njoftoi se makina e të dyshuarit, e gjetur në kryqëzimin e rrugëve Dietla dhe Stradomska, u kontrollua për praninë e mundshme të mjeteve shpërthyese, por nuk u gjet asgjë. Banorët e ndërtesave përreth ishin evakuuar gjatë kohës që po zhvillohej operacioni.
Sa njerëz kanë vdekur dhe janë plagosur?
Është konfirmuar vdekja e gjashtë personave – katër gra dhe dy burra – mes të cilëve edhe një shtetas britanik. Tri viktima janë polake, ndërsa dy të tjera nuk janë identifikuar ende.
Gjashtëmbëdhjetë persona, përfshirë pesë të huaj, dy oficerë policie dhe vetë sulmuesin, janë dërguar në spital. Ministria e Brendshme njoftoi më vonë se ata ishin nga Austria, Britania, Gjermania, Portugalia dhe Rusia.
Kryeministri i Polonisë, Donald Tusk, bëri të ditur më vonë se oficerët e plagosur janë polici Jakub Kulik dhe polici Artur Morański.
Njëri prej oficerëve të policisë ndodhet në “gjendje shumë kritike”, sipas një ministri të qeverisë polake, pasi u qëllua tri herë gjatë arrestimit të sulmuesit. Ai shtoi se oficeri po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Autoritetet polake nuk i kanë konfirmuar emrat dhe moshat e viktimave të tjera.
Tusk tha se në shtëpinë e sulmuesit, gjatë kontrollit të kryer pas ngjarjes, u gjetën trupat e tre personave – dy gra dhe një burrë.
Çfarë dimë për të dyshuarin dhe motivin?
Policia e ka identifikuar sulmuesin si një shtetas polak 25-vjeçar, por nuk e ka konfirmuar emrin e tij.
Sipas një zëdhënësi të policisë, i dyshuari kishte veshur “uniformë të stilit ushtarak” dhe posedonte një armë të kalibrit ushtarak. Megjithatë, autoritetet deklaruan se ai nuk ishte ushtar.
“Në automjetin e tij u gjetën armë dhe municione të ndryshme”, shtoi zëdhënësi.
Mediat polake kanë raportuar se i dyshuari kishte leje për armë zjarri dhe se armët mund t’i ketë marrë nga shtëpia e familjes së tij.
Një ministër ka deklaruar se hetimet fillestare tregojnë se ai është frymëzuar nga “ideologji të së djathtës ekstreme”. Ministri e përshkroi atë gjithashtu si një “ultranacionalist”, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Shtëpia e tij në Ostrowiec Świętokrzyski, një qytet rreth 200 km larg Krakovit, është kontrolluar me mbështetjen e policisë kundër terrorizmit.