Bisedë telefonike, Erdogan dhe Trump diskutojnë për marrëdhëniet mes Turqisë dhe SHBA-së
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, gjatë së cilës të dy udhëheqësit diskutuan marrëdhëniet dypalëshe midis Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Erdogan i tha Trump të shtunën se pret që bashkëpunimi midis dy vendeve të rritet më tej dhe…
Bota
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, gjatë së cilës të dy udhëheqësit diskutuan marrëdhëniet dypalëshe midis Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale.
Erdogan i tha Trump të shtunën se pret që bashkëpunimi midis dy vendeve të rritet më tej dhe premtoi përpjekje për të forcuar lidhjet e ndërsjella në periudhën e ardhshme, tha Drejtoria e Komunikimit e Turqisë.
Lidhur me tensionin midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, Erdogan tha se ai duhet të marrë fund dhe kërkoi që mosmarrëveshjet të zgjidhen përmes diplomacisë, raporton TRT.
Ai premtoi përpjekjet e vazhdueshme të Turqisë për paqe.
Erdogan gjithashtu shprehu shpresë se përpjekjet e shtuara diplomatike për t’i dhënë fund luftës midis Ukrainës dhe Rusisë do të kenë sukses.
Ai tha se Turqia do të vazhdojë të kontribuojë në këto përpjekje dhe theksoi rëndësinë e angazhimit të shtuar me të dyja palët.
Gjatë bisedës telefonike, Erdogan gjithashtu falënderoi Trump për mbështetjen e tij për Samitin e Organizatës së Shteteve Turke.
Më 28 tetor, Erdogan i përcolli Trump se Turqia dhe partnerët e saj në Aleancën e Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës po monitorojnë nga afër zhvillimet në Ngushticën e Hormuzit dhe Jemenin dhe po punojnë për të zgjidhur çështjet përmes diplomacisë.
Trump e telefonoi përsëri Erdoganin gjatë një darke ku morën pjesë udhëheqës të Turqisë me rastin e Ditës së Republikës më 29 tetor, duke i përcjellë urimet e tij më të mira për samitin e Organizatës së Shteteve Turke (OTS).