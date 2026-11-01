Pesë shtëpi të pesë vëllezërve në Suharekë plaçkiten brenda natës, hajnat marrin edhe pistoletë me leje

Pesë shtëpi në fshatin Budakovë të Suharekës janë cak i një vjedhjeje të rëndë, ku persona të panjohur dyshohet se kanë depërtuar me forcë dhe kanë vjedhur gjësende me vlerë. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 28 tetor, rreth orës 01:00, ndërsa viktima janë pesë vëllezër, pronarë të shtëpive. Gjatë vjedhjes dyshohet…

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01/11/2026 09:09

Pesë shtëpi në fshatin Budakovë të Suharekës janë cak i një vjedhjeje të rëndë, ku persona të panjohur dyshohet se kanë depërtuar me forcë dhe kanë vjedhur gjësende me vlerë.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 28 tetor, rreth orës 01:00, ndërsa viktima janë pesë vëllezër, pronarë të shtëpive.

Gjatë vjedhjes dyshohet se janë marrë stoli ari, dy motor-sharra dhe një pistoletë për të cilën kishte leje përkatëse.

“Dyshohet se persona të panjohur me forcë kanë depërtuar në pesë shtëpitë e pesë viktimave, vëllezër, ku dyshohet se janë vjedhur stoli ari, dy motor-sharra dhe një pistoletë me leje përkatëse”, thuhet në raportin e Policisë.

Njësitë përkatëse policore janë duke hetuar rastin. /Lajmi.net/

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