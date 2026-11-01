Dy persona të maskuar plaçkitin një shtëpi në Ferizaj, vjedhin stoli ari me vlerë të madhe

Një vjedhje e rëndë është raportuar në fshatin Koshare të Ferizajt, ku dy persona të maskuar dyshohet se kanë hyrë me forcë në një shtëpi dhe kanë vjedhur stoli ari me vlerë të konsiderueshme. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 31 tetor, rreth orës 19:00. “Dyshohet se dy persona të maskuar me…

Lajme

01/11/2026 08:58

Një vjedhje e rëndë është raportuar në fshatin Koshare të Ferizajt, ku dy persona të maskuar dyshohet se kanë hyrë me forcë në një shtëpi dhe kanë vjedhur stoli ari me vlerë të konsiderueshme.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 31 tetor, rreth orës 19:00.

“Dyshohet se dy persona të maskuar me forcë kanë depërtuar brenda shtëpisë së ankuesit dhe kanë vjedhur stoli ari me vlerë të konsiderueshme”, thuhet në raportin e Policisë.

Rasti është duke u hetuar nga njësitet kompetente policore. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2026

Shtatë raste të dhunës në familje dhe kanosjeve raportohen në Kosovë,...

November 1, 2026

Pesë shtëpi të pesë vëllezërve në Suharekë plaçkiten brenda natës, hajnat...

November 1, 2026

Dyshohet se ushtronte dhunë të vazhdueshme ndaj gruas në Pejë, arrestohen...

November 1, 2026

​Dyqane të plaçkitura ndërsa protestat për koston e jetesës në Gjermani...

October 31, 2026

Mijëra njerëz në rrugët e Parisit, protestat përhapen në mbarë Evropën

October 31, 2026

Zgjedhjet në SHBA: Mbi 50 milionë qytetarë kanë votuar tashmë, fushata...

Lajme të fundit

Shtatë raste të dhunës në familje dhe kanosjeve...

Pesë shtëpi të pesë vëllezërve në Suharekë plaçkiten...

Dyshohet se ushtronte dhunë të vazhdueshme ndaj gruas...

Amorim i ul tifozët me këmbë në tokë pas fitores në derbi