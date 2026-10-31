Akili me deklaratë të fortë “Je njeriu më pak i llogaritshëm në sytë e mi”

Akili nuk i kursen fjalët, duke i bërë një vlerësim të drejtpërdrejtë Nichit banorit tjetër brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. “Prej këtyre që janë në shpi, ti je njeriu më pak i llogaritshëm në sytë e mi. Je lehtë i kontrollueshëm, je fëmijë, je i manipulueshëm”, u shpreh Akili. A pritet që deklarata…

ShowBiz

31/10/2026 19:47

Akili nuk i kursen fjalët, duke i bërë një vlerësim të drejtpërdrejtë Nichit banorit tjetër brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova.

“Prej këtyre që janë në shpi, ti je njeriu më pak i llogaritshëm në sytë e mi. Je lehtë i kontrollueshëm, je fëmijë, je i manipulueshëm”, u shpreh Akili.

A pritet që deklarata e tij të shkaktojë reagime dhe diskutime të tjera mes banorëve?

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