Aksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, nuk dihet nëse ka persona të lënduar
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, ku janë përfshirë një kamion dhe një veturë. Sipas pamjeve të siguruara nga Tëvë1, në vendin e ngjarjes shihet se dy automjetet janë përplasur, ndërsa në lokacion ka arritur edhe ekipi i ambulancës për të ofruar ndihmë. Ende nuk dihet nëse ka persona…
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Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, ku janë përfshirë një kamion dhe një veturë.
Sipas pamjeve të siguruara nga Tëvë1, në vendin e ngjarjes shihet se dy automjetet janë përplasur, ndërsa në lokacion ka arritur edhe ekipi i ambulancës për të ofruar ndihmë.
Ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar apo numri i saktë i personave të përfshirë në këtë aksident.
Si pasojë e aksidentit, në këtë pjesë të autostradës është krijuar ngarkesë në qarkullim, ndërsa njësitë kompetente kanë dalë në terren për ta trajtuar rastin.
Lajmi.net. ka kontaktuar edhe Policinë e Kosovës për të marrë më shumë informacione lidhur me aksidentin,