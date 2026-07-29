Aksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, nuk dihet nëse ka persona të lënduar

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, ku janë përfshirë një kamion dhe një veturë. Sipas pamjeve të siguruara nga Tëvë1, në vendin e ngjarjes shihet se dy automjetet janë përplasur, ndërsa në lokacion ka arritur edhe ekipi i ambulancës për të ofruar ndihmë. Ende nuk dihet nëse ka persona…

Lajme

29/07/2026 19:27

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, ku janë përfshirë një kamion dhe një veturë.

Sipas pamjeve të siguruara nga Tëvë1, në vendin e ngjarjes shihet se dy automjetet janë përplasur, ndërsa në lokacion ka arritur edhe ekipi i ambulancës për të ofruar ndihmë.

Ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar apo numri i saktë i personave të përfshirë në këtë aksident.

Si pasojë e aksidentit, në këtë pjesë të autostradës është krijuar ngarkesë në qarkullim, ndërsa njësitë kompetente kanë dalë në terren për ta trajtuar rastin.

Lajmi.net. ka kontaktuar edhe Policinë e Kosovës për të marrë më shumë informacione lidhur me aksidentin,

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