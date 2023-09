Tifozi mbetet pa ndjenja në derbin Arsenal – Manchester United

Tifozi i “Djajve të Kuq” duket se kishte probleme me shëndetin në fund të takimit, derisa shihet duke rënë pa ndjenja pas një tifozeje.

Atij më pas i është dhënë ndihma e parë.

Ndryshe, Manchester United ka pësuar nga Arsenali me rezultat 3:1.

🚨 A MANCHESTER UNITED COLLAPSED AFTER THAT GOAL SCORED BY DECLAN RICE AND GABRIEL JESUS

SOMEONE HELP THAT BRUDDAH😭 pic.twitter.com/Pmp26Hsu5e

