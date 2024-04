Bie nataliteti në Kosovë: ASK dhe MPB me statistika të ndryshme për lindjet Tkurret numri i shtimit të popullsisë në Kosovë vit pas viti. Në dekadat e fundit në Kosovë nataliteti ka shënuar rënie mbi 30 mijë lindje në vit ose 143 për qind, krahasuar vitin 2022 me atë të vitit 1990. Faktorët ekonomik, migrimi i popullsisë, karriera si dhe përvojat e mëparshme në rritjen e fëmijëve po…