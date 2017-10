Thiago Alcantara befason Bayern Munichun, zgjedh klubin e ri

Thiago Alcantara ka një dëshirë dhe ajo është të rikthehet në Camp Nou te skuadra e Barcelonës.

Mesfushori spanjoll, Thiago Alcantara dëshiron të kthehet në shtëpi, apo më saktë te skuadra ku i rrit, Barcelona.

Sipas Don Balon, Alcantara ka një dëshirë dhe ajo është të rikthehet në Camp Nou. Nuk dihet se si Barcelona do të reagoj ndaj lajmit se mesfushori spanjoll dëshiron të largohet nga Bayerni i Munichut.

Pep Guardiola iu tha Bayernit kur u largua nga Barça dhe u bashkua me klubin gjerman në vitin 2013 se Thiago ishte i vetmi lojtar që donte. “Do të jetë ai apo askush tjetër” ishin fjalët e tij. Guardiola e ka të preferuar Alcantaran

Trajneri spanjoll kishte një arsye të fortë për këtë – ai është një futbollist i jashtëzakonshëm, përcjell “Albeu.com”.

Por, tani 26-vjeçari dëshiron të kthehet në Kataluni dhe disa do të thoshin, të përmbush fatin e tij si pasardhës i Andreas Iniestas. Kthimi i Alcantaras në Camp Nou do të ishte një gjë e madhe, pasi do zëvendësonte për mrekulli Iniestan, i cili ka humbur fantazinë këtë sezon. Çmimi i spanjollit mendohet të jetë rreth 50 milionë euro.