Në një spektakël ajror, Stoltenberg sheh nga afër punën e pilotëve të NATO-s

Përgjatë këtij fluturimi, Stoltenberg ka parë nga afër momentin kur një aeroplan gjerman furnizon me karburant një aeroplan suedez, përmes një demonstrimi spektakular të punës së përbashkët të aleatëve të NATO-s.

Në video janë parë edhe avionë luftarakë suedez, të cilët, që nga anëtarësimi në NATO kryejnë patrullime me vendet e tjera aleate në shtetet Baltike. /Lajmi.net/

NATO Secretary General @jensstoltenberg took to the skies in a German Eurofighter 🇩🇪 on Thursday.

During his flight, he saw a 🇩🇪 German tanker refuel 🇸🇪 Swedish jets in a spectacular demonstration of NATO Allies working together

pic.twitter.com/x7FTvU0s0P

— NATO (@NATO) April 26, 2024