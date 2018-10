Chelsea ka kaluar në epërsi në derbi ndaj Manchester Unitedin.

‘Blutë’ e Londrës po avancojnë 1:0 pas 21’ minutave lojë.

Është mbrojtësi Antonio Rudiger që ka shënuar për skuadrën e Sarrit.

Golin e Rudiger mund ta shikoni në videon e mëposhtme./Lajmi.net/

Gooooooooal get in there boys. Thank you @ToniRuediger #CHEMUN pic.twitter.com/TRFMDCIWIB

— Ondela ✊✊ (@OndelaBidli) October 20, 2018