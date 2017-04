Real Madrid-Bayern Munchen, lajmi i fundit vjen nga Sergio Ramos (FOTO)

Sonte është një mbrëmje speciale për Sergio Ramos.

Mbrojtësi i Realit të Madridit bën paraqitjen jubilare në Ligën e Kampionëve.

Ai zbret në fushë për herë të 100-të në karrierë, për të zhvilluar një ndeshje në Champions, përcjellë “Lajmi.net”.

Ramos ka bërë shpesh herë mrekulli për Realin në këtë kompeticion, andaj mbetet të shihet nëse sonte është nata e mrekullisë së re. /Lajmi.net/

100 – Sergio Ramos will be the 4th Real Madrid player to make 100 appearances in the #UCL (Casillas 150, Raúl 130 and R. Carlos 107). Icon. pic.twitter.com/URAD6h0Gdr

— OptaJose (@OptaJose) April 18, 2017