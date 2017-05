Ramos zbulon çfarë do t’i bëjë Higuainit në finalen kundër Juventusit (FOTO)

Sergio Ramos ka plan të qartë për finalen e Ligës së Kampionëve kundër Juventusit.

Sergio Ramos ka thënë se do ta lë anash shoqërinë me Gonzalo Higuain në ndeshjen finale të Ligës së Kampionëve mes Real Madridit dhe Juventusit.

Finalja do të zhvillohet më 3 qershor në Cardiff. Kurse, Ramos do të ketë punë me ish bashkëlojtarin e tij, Higuain.

“Ai është shok i mirë dhe ne kemi miqësi të mirë nga koha kur ishte këtu”, deklaroi Ramos për “beIN Sports”, përcjell “lajmi.net”.

“Por, nuk do të jem i butë me të brenda fushës”, theksoi ai. /Lajmi.net/

