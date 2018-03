Pastore – Inter, paralajmërim interesant

Pastore, larg e më larg Interit.

Sipas The Sun, Interi është favoriti për të nënshkruar me Pastoren në verë, por ata nuk do ta kenë aspak të letë të sigurojë shërbimet e ish-yllit të Palermos.

Pas tij është vënë edhe Besiktasi së fundmi, por klubi turk nuk është i vetmi.

Në gjurmët e Pastorës është vënë edhe Liverpooli e Arsenali nga Liga Premier.

Largimi i argjentinasit nga PSG duket i sigurtë pasi jo vetëm minutat i mungojnë, por dhe ambjenti është bërë i papërshtatshëm em të teksa së fundmi ka kritikuar dhe politikat e klubit në merkato me shupenzime të mëdha që nuk çuan askundi.