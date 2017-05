Mercedes rivalizon Tesla-n me veturën e re elektrike (Video)

Shumë kompani kanë filluar punën për prodhimin e veturave elektrike, të cilat ngjajnë si në filmat Sci-Fi.

Tani edhe Mercedes ka publikuar një video të një makine të re elektrike, shkruan Lajmi.net.

Në këtë video vërehet se makina do të jetë e segmentit SUV dhe është e pajisur me ndriçim të plotë me ngjyrë të kaltër.

Megjithatë, Mercedes me këtë model synon të jetë konkurrent i fortë për makinat elektrike të kompanisë Tesla./Lajmi.net/