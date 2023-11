Lotus Emya do të prezantohet në Auto Show të Kinës

Modeli Emeya është gati të bëjë debutimin madhështor në Auto Show në Guangzhou të Kinës që zhvillohet këtë muaj.

Emeya do të jetë vetura e dytë elektrike e prodhuar në masë nga Lotus, pas lansimit të suksesshëm të modelit Eletre. Ky sedan elektrik po sfidon dy modelet Tesla Model S Plaid dhe Porsche Taycan.

Automjeti krenohet me arritjes së shpejtësisë nga 0 në 100 kilometra për vetëm 2,78 sekonda.

Kjo do të mundësohet falë motorit më të fuqishëm prej 675 kW ose 905 kuajfuqi, por do të ketë gjithashtu një model relativisht konservator AWD me fuqi 450 kW/603 hp.

Të dyja këto do të ruajnë prakticitetin e një sedani me 4 dyer dhe 5 vendesh.

Emeya ka gjatësi 5,139 mm, gjerësi 2,005 mm dhe lartësi 1,464 mm.

Shpejtësia maksimale do të kufizohet në 256 km/h.

Emeya do të ndërtohet në një arkitekturë 800 V, që do të mundësojë karikim super të shpejtë – deri në 180 km rreze mund të rikthehen në vetëm 5 minuta duke përdorur një supermbushës 350 kW.

Emeya do të peshojë sa disa makina Lotus nga e kaluara.

Shkathtësia teknologjike e Emeya shtrihet përtej fuqisë së saj elektrike.

Ajo është i pajisur me dy çipa Qualcomm Snapdragon 8155, katër LiDAR dhe dy çipa Nvidia Orin X, duke mundësuar drejtimin e avancuar të asistuar.

Emeya do të nis të prodhohet në fabrikën e Geely në Wuhan, me një çmim që pritet të jetë afërsisht 127,700 €.