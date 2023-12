VW publikon dizajnin e SUV-it të ri

Gjiganti gjerman i automjeteve, Volkswagen, ka ngacmuar publikun me disa fotografi, duke paralajmëruar SUV-in ID.2all, një crossover kompakt elektrik që pritet të dalë në treg në vitin 2026.

Kjo lëvizje është pjesë e strategjisë për të zgjeruar linjën e SUV-ve elektrik.

Përpjekja e Volkswagen në tregun kompakt të SUV-ve elektrike nuk është befasi pas suksesit të ID.4 dhe modelit ID.5.

SUV ID.2all do të ndërtohet në platformën e re MEB Entry të Volkswagen-it, duke siguruar një bazë solide si për supermini ashtu edhe për variantin e tij SUV.

Blerësit mund të zgjedhin përmasat e baterive që variojnë nga 38 kWh në 58 kWh, duke siguruar një interval të mundshëm mbresëlënës të lëvizjes me një mbushje deri në 451 km.

Përfshirja e karikimit të shpejtë 125 kW DC si standard shton komoditetin, duke lejuar një rimbushje të shpejtë prej 10-80 përqind në më pak se 30 minuta.

Një tipar i mrekullueshëm i SUV-së ID.2all është dizajni i tij agresiv, por tërheqës, me fenerët e hollë LED dhe një shtyllë të pasme të zbukuruar me një model të veçantë që ka ngjashmëri me modelin ID Buzz.

Sa i përket çmimit, supermini ID.2 pritet të fillojë me 25,000 euro.

Pavarësisht veçorive të tij të përmirësuara, varianti SUV parashikohet të ruajë përballueshmërinë, duke e pozicionuar atë poshtë modelit hatchback ID.3.

ID.2all SUV është pjesë e planit më të gjerë të Volkswagen për të prezantuar 10 makina të reja me energji deri në vitin 2026.