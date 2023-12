Garat e sprintit do të sjellin ndryshime të reja në Formula 1 Brazili do të presë fundjavën Sprint për herë të katërt, Austria për herë të tretë, Katari për herë të dytë, Kina dhe Miami do t’i bashkohen për herë të parë. Pistat zgjidhen sipas konfigurimit të tyre, i cili mundëson parakalime dhe gara argëtuese. Që kur u prezantua në vitin 2021, formati Sprint ka pasur një…