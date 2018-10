Mbappe e lë shumë mbrapa Neymarin!

Kylian Mbappe është aktualisht lojtari më i mirë në Ligue 1.

Kylian Mbappe ka arritur që të lë dukshëm pas vetes Neymarin me statistikat e tij.

Në një statistikë të bërë nga ‘Odoxa’, talenti francez është zgjedhur si lojtari më i mirë në Ligue 1, përcjell “lajmi.net”.

Mbappe prinë me 61%, i ndjekur nga pas prej Neymarit me 9%, ndërsa në vendin e tretë është Cavani me 7%.

Pjesa e tjetër e përqindjes i takon lojtarëve të tjerë të Ligue 1./Lajmi.net/