Kjo është vetura e cila blihet më së shumti nga kosovarët (Foto)

Sipas institutit GAP, marka e veturave që regjistrohet më së shumti në Kosove është Vokswagen (VW).

Siç shieht, VW prin me diku rreth 103.687 veturave të regjistruara në Kosovë në vitin 2014. Ndërsa e dyta me radhë që i prinë kësaj liste është marka Mercedes me rreth 41.407 vetura.

Pra, nga markat e importuara në Kosovë prijnë markat Gjermane.

Gjithashtu, motori që importohet më së shumti është ai dizel, pra 62% e veturave të regjistruara në vitin 2014 kanë motorin dizel. /Lajmi.net/