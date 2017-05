Chevrolet zbulon çmimin e modelit Camaro ZL1 1LE (Foto)

Chevrolet tashmë ka zbuluar çmimin për modelin e tij sportiv Camaro ZL1 1LE.

Camaro ZL1 1LE do të shitet me çmim prej 69, 995 dollarë dhe do të dal në treg në vitin 2018.

Ky model sportiv ka një motor 6.2-litërsh V8 që prodhon 650 kuaj-fuqi.

Megjithatë, modeli i ri ZL1 1LE do të jetë më i lirë se sa ai i vitit 2015, që në fillim kushtonte 75 mijë dollarë./Lajmi.net/