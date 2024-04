Hoxhaj: Qytetarët që menduan se me Kurtin vjen ndryshimi, mendoj se do duhej ta korrigjojnë Nënkryetari i kuvendit nga radhët e PDK-së, Enver Hoxhaj, ka thënë se nëse qytetarët e Kosovës kanë menduar në vitin 2019 e 2021 se ndryshimi vjen me Albin Kurtin, do të duhej që ta korrigjojnë atë. Hoxhaj tha se nëse në vitin 2024 njerëzit duan ta shohin Kosovën të kthyer në binarë, do të duhej…