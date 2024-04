Kurti takon kryediplomaten gjermane: Gjermania mbështet Kosovën në KiE Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përmbyllur vizitën e tij në Berlin me një takim me shefen e diplomacisë gjermane Annalena Baerbock. Marrëdhëniet dypalëshe, reformat demokratike, integrimi evropian i Kosovës, me theks procesi i anëtarësimit në Këshillin e Evropës dhe energjia ishin çështjet kryesore të diskutimit në këtë takim. Kurti njoftoi Baerbock me suksesin e…