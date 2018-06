Batshuayi “pushton” internetin me këtë moment qesharak

Michy Batshuayi ka dhuruar një moment qesharak në fitoren e Belgjikës ndaj Anglisë.

Belgjika ka mposhtur 1:0 Anglia në Kupën e Botës, për të siguruar vendin e parë në grupin H.

Golin e vetëm në fitoren e Belgjikës e shënoi Adnan Januzaj.

E tek goli i Januzajt, Batshuayi derisa po festonte, me top qëlloi transversalen, dhe topi iu kthye në fytyrë për të dhuruar diçka shumë qesharake./Lajmi.net/

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new 🤕💥⚽ … 😂😂😂 #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) June 28, 2018